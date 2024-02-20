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Армия и ВПК В России В бывшем СССР Украина
Фото: Александр Река / ТАСС

Командир спецназа "Ахмат": потери ВСУ позволят завершить спецоперацию к сентябрю 2024 года

Военнослужащие Украины на линии фронта испытывают дефицит боеприпасов.

Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, это привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций на 50%. "Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть", - заявил он.

Алаудинов считает, что снижение поставок оружия и большие потери Вооруженных сил Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю 2024 года.

Командир также указал, что за последние месяцы много бойцов ВСУ по собственному желанию сдались в плен.

Кроме того, взятие Авдеевки имеет тактическое значение для российской армии, сообщает ТАСС.

Ранее Алаудинов заявил, что украинская армия потеряла до 70% западной военной техники.

Теги: ВСУ, Украина, спецоперация


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