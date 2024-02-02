Осквернившему памятник блокадникам Ленинграда мужчине избрана мера пресечения

Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана гражданину, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гора Абрамяна.

"В качестве меры пресечения для гражданина, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда, избрана подписка о невыезде", - сказал Абрамян.

Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда был осквернен 29 января. Мужчина опрокинул венки и сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом. МИД России осудил этот поступок.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Армянские следователи завели дело по статье "хулиганство".