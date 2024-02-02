Российского фигуриста едва не зарезали в метро Санкт-Петербурга

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи сообщил в своем telegram-канале, что его едва не зарезали в метро в Санкт-Петербурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Подробности нападения на спортсмена неизвестны.

"Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все . На данный момент, нахожусь с полицейскими, буду писать заявление", - написал он.

Владислав Дикиджи взял "серебро" на чемпионате, который в прошлом году проходил в Челябинске.