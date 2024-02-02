В Тюмени в ДТП с маршруткой пострадали четверо, в том числе ребенок
Сегодня днем на улице Мельникайте, 112 в Тюмени столкнулись маршрутный автобус и "Дэу Матиз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
Предварительно, 31-летняя водитель иномарки, при повороте направо нарушила правила перестроения, произошло столкновение с автобусом пятого маршрута.
В результате ДТП пострадала водитель "Дэу Матиз" и три пассажира "маршрутки", в том числе 13-летняя девочка.
Обстоятельства ДТП выясняются.