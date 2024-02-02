В Соликамске произошел пожар на территории исправительной колонии №9

В Соликамске произошел пожар на территории исправительной колонии №9, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о пожаре на втором этаже здания производственного участка в МЧС поступила сегодня 11.12. К месту пожара были незамедлительно направлены силы и средства РСЧС Пермского края в количестве 45 человек личного состава и 14 единиц техники.

"В 14.05 минут поступила информация, что при проверке чердачного помещения было выявлено горение скрытых очагов в чердачном помещении, распространение горения на кровлю. Произошло увеличение площади горения", - говорится в сообщении.

В 14.50 пожар был локализован, в 15.14 - ликвидирован. Площадь пожара составила 1200 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.