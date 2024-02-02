02 Февраля 2024
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Осенью в Кирове откроют один из первых в стране центров реабилитации для участников СВО и членов их семей

Сегодня в Кировской области с рабочим визитом находится первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В рамках визита он вместе с губернатором Кировской области, секретарем регионального отделения партии Александром Соколовым посетил строящийся в Кирове Центр медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их семей.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, создание центра идет с осени 2023 года. В настоящее время здесь продолжаются масштабные ремонтные работы. Открытие Центра запланировано на сентябрь 2024 года, юбилейного для города Кирова: областная столица в этом году отмечает свое 650-летие, в Кирове идет строительство и реконструкция социальной инфраструктуры — объектов образования, культуры, здравоохранения.

строительные леса(2024)|Фото: kirovreg.ru

Как отметил Александр Соколов, кировский реабилитационный центр для участников СВО и их семей станет одним из первых подобных в России.

александр соколов, андрей турчак(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Мы одними из первых в стране приступили к созданию центра медицинской реабилитации для военнослужащих. Его главная задача — помочь участникам специальной военной операции вместе с родными и близкими восстановить свое здоровье. На поле боя они не щадят себя, и сейчас нам особенно важно, чтобы им было проще получить специализированную медицинскую помощь и вернуться к нормальной жизни. После ремонта закупим медицинское и реабилитационное оборудование — сделаем так, чтобы наши защитники как можно скорее получили здесь необходимое лечение, каким бы сложным оно ни было", — сказал Александр Соколов.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Напомним, с инициативой о создании центра вышел депутат Государственной Думы РФ Рахим Азимов. Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал инициативу. Было найдено подходящее помещение, где после ремонта герои СВО вместе со своими семьями будут проходить реабилитацию.

Ежегодно медицинскую реабилитацию, оздоровление, санаторно-курортное лечение в Центре смогут одновременно проходить свыше 400 участников СВО, которым потребуется такая поддержка, а также члены их семей, в том числе дети.

александр соколов, андрей турчак(2024)|Фото: kirovreg.ru

В Центре будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы, а также другие виды лечения, которые необходимы для восстановления. Здесь будут работать квалифицированные специалисты: врачи физической и реабилитационной медицины, терапевты, педиатры, неврологи, медицинские психологи, психотерапевты и другие.

Центр планируют оснастить самым современным реабилитационным оборудованием.

Теги: александр соколов, андрей турчак, сво, реабилитационный центр, 650-летие кирова


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