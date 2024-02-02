02 Февраля 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Модернизация системы неотложной медицинской помощи в Костромская область продолжается

В регионе в соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым, реализуется комплекс мер для повышения качества и доступности оказания первичной медицинской помощи людям. В том числе, регион активно развивает областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, для повышения эффективности работы на станции улучшена система диспетчеризации. С прошлого года в состав группы, которая принимает экстренные вызовы, дополнительно подключен второй старший врач. Доктор следит за оперативной ситуацией, перераспределяет потоки направлений, а также проводит телефонное консультирование пациентов.

медицина, врач(2024)|Фото: adm44.ru

На оперативность и своевременность доезда бригад скорой помощи до пациентов также влияет открытие двух филиалов станции скорой помощи в густонаселенных и активно развивающихся микрорайонах Костромы - в Давыдовском и Заволжском. Решение было принято губернатором Сергеем Ситниковым. И сегодня эти бригады обслуживают около 120 тысяч жителей областного центра и Костромского района.

Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу(2021)|Фото: Накануне.RU

Благодаря принимаемым мерам время доезда строго соответствует нормативу и составляет до 20 минут.

С нового года увеличена заработная плата водителей. Вызовы бригады обслуживают на новых машинах, срок эксплуатации которых составляет пять лет и менее. Системное обновление автопарка ведется в соответствии с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным. Только за последние три года на дежурство в муниципалитеты заступили 52 машины.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Все кареты скорой помощи оснащены в полном объеме. Есть аппараты ИВЛ, кислородные баллоны, электрокардиографы, кардиометры, аптечки, промывные наборы, педиатрические, реанимационные, для принятия экстренных родов. При этом в амбулатории у нас хранится дополнительное оборудование и медикаменты для оснащения еще трех бригад», - рассказала главная медицинская сестра областной станции скорой помощи Ольга Большакова.

Для повышения оснащенности бригад скорой помощи в 2022 году регион по поручению губернатора закупил 41 мобильный аппарат для дистанционной передачи и регистрации ЭКГ. Благодаря современному оборудованию выросла оперативность и качество выявления острых сердечных состояний у пациентов. В прошлом году только на областной станции скорой помощи с помощью аппаратов проведено более 61 тысячи исследований. Медиками не пропущено ни одного сердечно-сосудистого заболевания. Оборудование позволило своевременно диагностировать 355 инфарктов миокарда и почти полторы тысячи острых коронарных синдромов и спасти людей.

Кроме того, все бригады укомплектованы медикаментами в соответствии со стандартами. На станции сформирован и поддерживается запас необходимых лекарственных препаратов сроком минимум на три месяца. В случае расходования лекарств, их запас своевременно пополняется.

«Все, что требуется, есть, закупается своевременно. С учетом нынешней ситуации всегда создается резерв. По некоторым препаратам запас даже больше, чем на три месяца», - прокомментировал заместитель главного врача станции скорой помощи Алексей Белехов.

Теги: медицинская помощь, скорая, сергей ситников, экг, пациенты


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