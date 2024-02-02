02 Февраля 2024
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Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников: В Год семьи в Костромской области разработают систему новых мер поддержки

Торжественная церемония, посвященная открытию Года семьи в Костромской области, прошла сегодня в КВЦ «Губернский». На мероприятие были приглашены многодетные и замещающие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, семейные династии, семьи героев России и ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.

(2024)|Фото: adm44.ru

Старт Году семьи в регионе дал губернатор Сергей Ситников. Глава региона подчеркнул - поддержка семей определена Президентом России Владимиром Путиным приоритетом социальной политики государства. В рамках нацпроекта «Демография» увеличивается количество мер социальной поддержки для семей с невысокими доходами, выделяются средства на строительство школ и детских садов.

(2024)|Фото: adm44.ru

В Костромской области с каждым годом становится все больше многодетных семей. В настоящее время в регионе проживает почти 8 тысяч семей, где воспитываются трое и более детей. С января прошлого года по инициативе Сергея Ситникова в Костромской области установлена дополнительная выплата - 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. За год этой мерой поддержки воспользовалось более тысячи костромских семей. Для улучшения жилищных условий многодетным семьям предоставляется социальная выплата на погашение ипотечного кредита при приобретении жилья. Эту поддержку получили уже более двух тысяч костромских семей.

(2024)|Фото: adm44.ru

С начала года в Костромской области родилось 260 малышей, 78 из них - в многодетных семьях. Сегодня глава региона вручил сертификаты на получение регионального материнского капитала многодетным семьям, где малыши появились на свет в 2024 году.

«Хочу от всех костромичей поблагодарить родителей многодетных семей. Это великое и прекрасное дело, когда старшая дочь с мамой как две подружки. А на руках у мамы совсем маленький ребенок. Вы обратили внимание, что сегодня на сцене ни один ребенок не заплакал. Это Год семьи. Пожелание одно - чтобы нашим молодым мамам и папам рук не хватало детей держать», - обратился глава региона к родителям.

(2024)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников отметил, что в Год семьи в Костромской области будут приняты новые меры, направленные на поддержку семей, где особое внимание уделяется молодым родителям.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Уже разработан специальный план. Особое внимание мы уделим становлению и поддержке молодых семей. В частности, планируется внедрение социального сервиса «Сертификат молодоженов». Он позволит молодой семейной паре пройти необходимые медицинские обследования для определения репродуктивного потенциала бесплатно в самых лучших клиниках нашей области. Будут приняты и другие решения, связанные с поддержкой молодых семей», - подчеркнул губернатор.

В рамках открытия Года семьи в Костромской области состоялась передача частицы Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен на семейном форуме на площадке международной выставки «Россия». Огонь для очага был доставлен в столицу из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Педагогическая династия Ручко-Бобрышевых привезла лампаду с огнем в Кострому, она будет храниться в Свято-Тихоновском храме на улице Профсоюзной.

Теги: сергей ситников, поддержка семей, путин, год семьи, демография


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