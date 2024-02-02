ФАС возбудила 28 дел о необоснованном завышении цен на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах России. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

По его словам, антимонопольная служба постоянно наблюдает за ситуацией с ценами на АЗС и проверяет обоснованность повышения стоимости топлива.

Шаскольский добавил, что благодаря действиям правительства цены на топливо сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что российские власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо. С этой целью начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Соответствующий приказ подготовлен Федеральной антимонопольной службой РФ. Мера может быть принята в ближайшие месяцы.