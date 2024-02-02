Путин "потрясен царящим в стране единением"

Владимир Путин считает, что в России сейчас царит единение, которое его "потрясает". На встрече с участниками "Все для победы" в Туле президент России заявил, что никогда бы не пошел на присоединение Крыма, если бы не был уверен, что россияне и крымчане хотят возвращения полуострова в состав РФ.

Также он высказался по поводу СВО: "Какой бы стала Россия, если бы не вступилась за своих людей в Крыму и на Донбассе? Путин знает - дряхлая, несамодостаточная, никому не нужная, получающая гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи".

Также Путин заявил:

- Чтобы быть успешными на поле боя, нужно быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые использует противник, сказал глава государства.

- Новейшее российское оружие превосходит, по словам президента, вооружение стран НАТО, даже советское, считает он, не всегда уступает зарубежному.

- За 1,5 года в России создано более 500 тыс. новых рабочих мест в оборонной промышленности.

- Выпуск гражданской продукции в РФ за последние полтора года увеличился на 27%, несмотря на потребности вооружения на линии фронта

- Россия в 2023 году продала за рубеж вооружений на "миллиарды долларов". Ракетные комплексы "Панцирь", по словам президента, расходятся "как горячие пирожки".