Названы 500 самых дорогих в мире брендов

Бренд Apple стал самым дорогим в мире, рост его стоимости за год составил 74%, теперь бренд стоит $517 млрд, говорится в отчете Brand Finance Global 500. Второе место у Microsoft ($340 млрд), третье – у Google ($333 млрд). Лидер прошлого года – Amazon – по итогам 2023 года оказался только на четвертом месте.

Российских компаний в рейтинге самых дорогих мировых брендов не оказалось.

В целом аналитики пришли к выводу, что значительно прибавили в цене бренды, которые активно инвестировали в искусственный интеллект.

Также сводные данные рейтинга показывают, что 52% самых дорогих брендов приходятся на США, еще 15% - на Китай, у остальных стран доля меньше 10%. Лидирующие отрасли, в которых сосредоточены дорогие бренды – технологии, банковское дело и розничная торговля.