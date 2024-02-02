Улицу Авангардную в Екатеринбурге перекроют до конца 2024 года

В Екатеринбурге на весь предстоящий год ограничат движение по улице Авангардной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, одностороннее движение транспорта будет организовано от дома №10 по улице Кировградской до дома №9 по улице Авангардной. Ограничения продлятся с 20 февраля по 31 декабря 2024 года.

Как пояснили в мэрии, это необходимо для строительства многоэтажного жилого дома в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Кировградской. Транспорт будет направлен по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных борцов и Калинина.

В администрации Екатеринбурга отметили, что перекрытие Авангардной не повлияет на маршруты движения общественного транспорта.