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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Краевой суд взыскал с бывших застройщиков "Первого пермского микрорайона" 646 миллионов рублей

Пермский краевой суд оставил в силе решение по делу "Первого Пермского микрорайона", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Бывшие руководители компании "КамСтройИнвест" Алексей и Ирина Лобановы пытались оспорить решение Мотовилихинского районного суда о взыскании в пользу ППК "Фонд развития территорий" сумму убытков в виде 646 млн 297 тыс. 885 руб.

Застройщик должен был построить комплекс зданий "Первого пермского микрорайона" на участке 28,3 га. Сдать дома должны были еще в 2015 году, однако своих квартир дольщики так и не дождались.

"Своими неправомерными действиями ответчики причинили существенный вред правам и законным интересам 280 граждан – участников долевого строительства, права которых были восстановлены за счет бюджетных денежных средств ППК "Фонд развития территорий", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила около 1 млрд руб.

28 мая 2020 года Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор двум руководителям незавершенного проекта. Криминал усмотрен в деятельности гендиректора ООО "Регион" и члена совета директоров ООО "КамСтройИнвест" Ирины Лобановой (Малыгиной) и ее супруга, гендиректора ООО "КамСтройИнвест" Алексея Лобанова.

Обоим было назначено наказание в виде лишения свободы: Алексей был приговорен к шести годам, а Ирина — к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Теги: Первый пермский микрорайон, Алексей Лобанов, Ирина Лобанова, приговор


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