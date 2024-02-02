Жена Николая Дроздова не подтвердила информацию о его госпитализации

Информация о госпитализации телеведущего Николая Дроздова не соответствует действительности. Об этом сообщила его жена Татьяна Дроздова.

По ее словам, ее супруг хорошо себя чувствует.

"Вот, едем в машине с ним рядом", - сказала она ТАСС.

Ранее Shot сообщил, что Дроздов госпитализирован в Москве. У 86-летнего телеведущего якобы осложнения на фоне борьбы с онкологией. По данным Telegram-канала, Дроздову стало плохо накануне вечером, родственники сразу отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние и назначили дальнейшее лечение. Shot пишет, что Дроздова госпитализировали на дневной стационар.

В октябре СМИ писали, что Дроздов был госпитализирован с раком предстательной железы второй стадии. Отмечалось, что угрозы жизни нет, медики планируют регулярно проводить поддерживающую терапию.