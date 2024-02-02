Под Петербургом нашли мумифицированное тело мужчины, с которым жила его семья

В Гатчинском районе Ленинградской области в одном из домов нашли мумифицированное тело мужчины, пролежавшее в жилище четыре года.

По данным СУ СКР по Ленинградской области, речь идет о частном доме в деревне Старосиверская. Погибший родился в 1974 г. Признаков насильственной смерти нет.

РИА Новости приводит данные местного телеканала, согласно которым, все это время в доме жили жена погибшего и четверо их детей. После ссоры глава семейства якобы упал замертво, а женщина "схоронила" его в одеяле в собственной кровати. Предположительно, она психически нездорова.