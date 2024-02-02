На школьных уроках труда будут изучать бесплиотники

В школах на уроках труда будут изучать беспилотники, заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Этому модулю – отдельное внимание, отдельное содержание, отдельное материально-техническое обеспечение", - приводит ТАСС слова Васильевой, сказанные на круглом столе в Госдуме на тему "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)".

Ранее она же уточнила, что уроки труда, которые вернутся в российские школы с 1 сентября этого года, не будут разделяться на программы для девочек и мальчиков. Программу обучения будут определять школы и родители в индивидуальном порядке.