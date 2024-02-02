В мэрии Екатеринбурга выразили надежду на продление метро до Уктуса

В мэрии Екатеринбурга выразили надежду, что когда-нибудь ветку метро можно будет продлить до Уктуса. Об этом заявил начальник департамента экономики местной администрации Алексей Прядеин.

"Это не так дорого, особенно если проект будет поверху, если позволят проектные решения, - заявил представитель мэрии в эфире радио "КП-Екатеринбург", рассуждая о двух новых станциях на Уралмаше. - Хотелось бы верить, что и от станции "Ботаническая" в сторону Уктуса можно было пропустить".

Ну а пока жители Уктуса начинают мечтать о собственном метро, в горадминистрации продолжаются переговоры с предпринимателями о строительстве двух станций на Уралмаше: у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов.

"Там не такие большие расстояния от депо. По большому счету, можно продлить до антенных полей, застройщик заинтересован в том, чтобы люди из центра города доезжали до строящегося микрорайона совершенно спокойно. Говорить о принятых решениях пока рано, однако проект реальный", - добавил Прядеин.

Еще одной фантазией екатеринбуржцев уже долгие годы является вторая ветка метро, однако вместо нее горожанам предлагают "наземное метро". В декабре глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему более дорогая электричка все равно дешевле второй ветки.