Польские фермеры начнут 9 февраля блокаду польско-украинской границы

Польский независимый профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о планах блокировать пограничные переходы с Украиной, а также автодороги в отдельных воеводствах 9 февраля. Таким образом фермеры хотят выразить протест против решения Брюсселя о пролонгации льготных режимов импорта в ЕС украинской сельхозпродукции. Теперь речь идет не только о зерне

"Наше терпение закончилось. Позиция Брюсселя неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей <…> не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", - говорится в заявлении профсоюза.

Пока фермеры намерены продолжать блокаду до 10 марта.