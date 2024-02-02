"Газпром нефть" стала лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей в 2023 году

По данным сервиса HeadHunter "Газпром нефть" второй год подряд стала работодателем-лидером в категории "Энергетика, добыча и переработка сырья". В исследовании карьерных предпочтений россиян участвовали 600 тысяч человек.

Как рассказали Накануне.RU в компании, стабильное лидерство "Газпром нефти" и ее подразделений в рейтинге работодателей подтверждает актуальность человекоцентричного подхода. Приоритетным направлением для нефтяников является реализация и профессиональный рост ее сотрудников.

Так, в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" реализуется комплексная программа поддержки и развития специалистов, включающая систему наставничества, возможность дополнительного обучения и прохождения стажировок. Работники активно вовлечены в общественную и спортивную жизнь предприятия, волонтерскую деятельность.

"Специалисты, работающие на наших месторождениях, приобретают уникальный опыт и компетенции, востребованные в нефтяной отрасли". За "Ноябрьскнефтегазом" прочно закрепился статус "кузницы кадров": многие руководители "Газпром нефти" начинали свою карьеру именно здесь", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.