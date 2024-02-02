В ГД прокомментировали задержание контейнеров с формой для ВСУ, которые шли через Китай

Обнаружение груза с формой для ВСУ, который шел через Китай, не скажется на отношениях Москвы и Пекина, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации", — сказал он "Ленте.ру".

По словам депутата, нужно более тщательно контролировать такие моменты.

Ранее сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ. Как сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев, груз следовал транзитом через Китай в Польшу. В декларации было указано, что в составе груза — спортивная и рабочая одежда. При досмотре контейнеров с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выяснилось, что одежда сделана из более плотной ткани.

"Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину", - приводит слова Игнатьева ТАСС.

По его словам, баулы были запакованы на заводе, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. На одежде были бирки с текстом на украинском языке о том, что это военная форма.