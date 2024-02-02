Про Жириновского снимут байопик

В этом году начнутся съемки художественного фильма (байопика) об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщил нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий.

По мнению Слуцкого, даже после смерти Жириновский "остается одним из самых узнаваемых политиков страны, его высказывания, фотографии набирают миллионы просмотров".

"Достаточно спросить любого школьника, кого из политиков или партий он знает, даже младшеклассник назовет Владимира Жириновского и ЛДПР. Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, раскроет для молодого поколения его жизненный путь. Уверен, фильм о жизни Жириновского, его становлении как политика станет очень популярным", - заявил политик.

Он не уточнил, кто будет занят в главной роли.

Между тем, озвучить Жириновского уже есть кому – в прошлом году партия представила одноименную языковую нейросеть, которая на основе существующих выступлений и интервью Жириновского генерирует речь его голосом.