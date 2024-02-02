02 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Руководство больницы Кушвы готово обсудить накопившиеся проблемы с сотрудниками "скорых"

Работодатель согласился на коллективные переговоры с сотрудниками "скорых" в Кушве, устроившими "итальянскую забастовку". Напомним, медики и водители отказались работать больше, чем на одну ставку, пояснив, что согласны перерабатывать только при оформлении сверхурочных, которые оплачиваются в двойном размере.
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Решение выйти на контакт со своими сотрудниками было не внезапным. Как рассказал Накануне.RU один из работников "скорой" в Кушве, анонсируемые переговоры - это конференция, которую ранее пообещал провести глава областного минздрава Андрей Карлов.

"По всем отделениям разослали уведомления о проведении 5 февраля внутренней конференции по поводу коллективных переговоров. До этого числа каждое отделение должно избрать делегатов, которые озвучат мнение сотрудников по актуальным вопросам", - рассказал работник.

Напомним, что о своей проблеме сотрудники СМП рассказали главе государства Владимиру Путину через видеообращение. После этого в Кушву с проверкой выехал глава свердловского минздрава, пообещав выдать новую форму, четыре дополнительных автомобиля и предоставить коллективный договор с прописанными допвыплатами за переработки. Тогда же и была анонсирована конференция, где обсудят накопившиеся проблемы "скорых".

Напомним, что вчера в Кушве все же стартовала "итальянская забастовка", из-за которой на линию вместо трех имеющихся бригад и пяти положенных на линию в город вышло только 1,5 бригады.

Теги: Кушва, скорая, переговоры, комиссия


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