Еж из Екатеринбургского зоопарка "предсказал" долгую зиму

Сегодня, 2 февраля, в Екатеринбурге отметили так называемый День ежа. Это животное "предсказало" уральцам погоду на предстоящую весну.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургском зоопарке, праздник появился еще в Древнем Риме – в этот день было принято будить ежей и по их поведению смотреть, какой будет весна. Именно на поведении зверька с иголками и строился прогноз погоды. А в США праздник переименовали в День сурка из-за распространенности этих животных.

Сегодня в зоопарке уральской столицы попробовали узнать, какая погода будет в этом году. Для этого привлекли ежиху по имени Карри. Ей поставили четыре тарелки с лакомством, к каждой из которых прикрепили табличку с различными столбиками термометра. После этого сотрудники разбудили Карри и предложили ей выбирать.

В итоге еж, какое-то время подумав, съел угощение из тарелки с табличкой самой холодной температуры. Однако в зоопарке предлагают свердловчанам не расстраиваться такому "предсказанию".

"Урал – это край суровый, Урал – это не для слабаков. Поэтому, конечно, зима нас еще ждет. Но надеемся, что солнце будет тоже. Весна в любом случае от нас не уйдет", - говорят сотрудники зверинца.

Стоит отметить, что российские сурки массово проспали этот день. Зато манулы Новосибирского зоопарка вышли навстречу потеплению.