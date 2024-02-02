Песков: Подготовка к посланию президента Федеральному собранию уже идет

Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, добавил он.

Песков отметил, что подготовка к этому мероприятию обычно занимает несколько месяцев, передает ТАСС.

Напомним, последнее послание состоялось 21 февраля 2023 года, до этого его несколько раз анонсировали. Депутатов Госдумы обязали перед посланием трижды провериться на коронавирус.