В Грузии на пять суток арестовали активистку, облившую икону с Матроной Московской и Сталиным

В Грузии административный арест в пять суток наложили на активистку Нату Ферадзе. Ранее она облила краской икону Матроны Московской с эпизодом встречи святой с Иосифом Сталиным. Приговор назначен по статье о мелком хулиганстве.

После атаки Ферадзе у ее дома в Тбилиси начались протесты, а в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба) ограничили доступ.

Грузинская патриархия выступила с заявлением о том, что достаточных свидетельств встречи Матроны со Сталиным нет, РПЦ такой эпизод не признает каноническим, а значит икону следует изменить. Поскольку икона была пожертвована собору, переписать ее поручено благотворителю.