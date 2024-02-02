02 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: скриншот видео Следственного комитета РФ

ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 заранее

ВСУ подготовили атаку на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными заранее, сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, ЗРК Patriot работал из засады. Установка была перемещен в позиционный район заранее и находилась в пассивном режиме, ожидая команды на открытие огня, рассказал источник.

По его словам, система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

Ранее ТАСС сообщил, что расчет ЗРК Patriot, атаковавший самолет Ил-76, скорее всего, был смешанным, в него входили как украинцы, так и американские специалисты.

Президент Владимир Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76, но это все равно является преступлением. Глава государства заявил, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.

Теги: всу, ил-76


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