Глава ГИБДД Каменска-Уральского покинул свой пост после служебной проверки

В гарнизоне полиции Каменска-Уральского произошли кадровые изменения: свой пост покинул глава местной ГИБДД. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Из территориального ОВД уволены три должностных лица, в том числе начальник Госавтоинспекции. Еще четыре человека по итогам проведенной служебной проверки, о начале которой я сообщал ранее, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом", - отметил полковник Горелых.

По его словам, что касается вопроса, кто будет временно исполнять обязанности руководителя данного подразделения, он будет решен в ближайшее время.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Каменске-Уральском инспекторы использовали подставного пешехода на улице, чтобы ловить водителей-нарушителей. После того, как об этом стало известно, была организована служебная проверка.