Шойгу: ВСУ за месяц потеряли более 23 тысяч человек

Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании.

По его словам, Киев бросает в бой оставшиеся резервы и проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.

Шойгу также сообщил, что в январе российские войска нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам ВПК Украины. Кроме того, уничтожены свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot и HIMARS.

Ранее Шойгу сообщил, что в 2023 году потери ВСУ превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.