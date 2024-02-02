Президент России открыл в Югре уникальный образовательный центр для нефтяников

Президент России Владимир Путин во время посещения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ провел совещание по федеральному проекту о создании в России сети современных кампусов.

Также глава государства в режиме видеоконференции открыл в Когалыме образовательный центр нефтяного профиля с обучением по международным стандартам. Подробнее о центре и возможностях, которые он открывает как для югорских студентов, так и для нефтяной отрасли в целом – в материале Накануне.RU.

Кузница кадров для нефтяной отрасли

Новый образовательный центр, ориентированный на подготовку специалистов для топливно-энергетической отрасли, располагается в Когалыме. Он является филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и создан в результате командной работы Министерства науки и высшего образования РФ, правительства Прикамья и Югры, а также компании "ЛУКОЙЛ".

Открытие такого центра именно в Югре – не случайно. Югра – базовая территория для нефтегазовой отрасли, отсюда берут начало ряд добывающих и нефтесервисных компаний. Округ занимает первое место по добыче нефти в России и обеспечивает энергетическую и экономическую безопасность страны. Кроме того, регион — один из ключевых полигонов по разработке, апробации и внедрению новых технологий, необходимых отрасли.

Образовательный центр представляет собой масштабный комплекс, состоящий из общественно-образовательного, учебного и лабораторного корпуса. Также в него входят два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал, конференц-зал, столовая, кафе, амфитеатр-трансформер.

Обучение будущие специалисты будут проходить под руководством ведущих преподавателей и действующих работников компании "ЛУКОЙЛ". Как подчеркнул главный исполнительный директор компании Вадим Воробьев, обучение будут вести по международным стандартам.





"Оснащение образовательного центра соответствует и даже превосходит лучшие мировые аналоги. Оно выполнено на базе действующей исследовательской инфраструктуры "ЛУКОЙЛа" и включает около 40 научно-практических лабораторий, а также все условия, необходимые для обеспечения образовательного процесса и комфортного проживания студентов", - отметил он.

"Надеюсь, что новый объект впишется в Когалым, станет хорошей доминантной. Подчеркну важность того, что выпускники центра будут трудоустроены на производственные предприятия компании", - сказал Владимир Путин, во время официального открытия центра.





Вадим Воробьев подчеркнул, что все выпускники центра будут трудоустроены на производственные предприятия компании, однако, новый центр станет кузницей высококвалифицированных кадров не только для "ЛУКОЙЛа", но и других предприятий отрасли.

О том, что на сегодняшний день профессии топливно-энергетической сферы остаются востребованными, говорят и эксперты. Как отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU аналитик Финансового университета Игорь Юшков, в настоящее время дефицит кадров есть во всем рабочем секторе.

"Везде, где нужно что-то делать руками, в промышленности – везде есть дефицит кадров и старение кадров. Это большая проблема. Потому, образовательные учреждения, способные решить эту проблему – востребованы. Что бы там ни говорили, еще долгое время нефтегазовая отрасль будет нужна. Углеводороды будут использоваться как в России, так за рубежом. Без работы те, кто выбирают для учебы нефтегазовые направления не останутся".





Югра – регион для молодых

Что касается Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, то открытие образовательного центра позволит властям региона решить еще одну ключевую задачу – сократить отток молодежи из региона. Для этого власти Югры делают ставку на качество образования, чтобы молодые люди, выучившись, могли найти хорошую, высокооплачиваемую работу и возможности для самореализации. Результаты уже заметны – согласно рейтингу РИА Новости, Югра входит в число лидеров по уровню зарплат, социально-экономического развития, качества жизни.

Открытие филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме, по словам губернатора Югры Натальи Комаровой, усилит научную школу округа.





В настоящий момент по поручению президента России Владимира Путина в Югре ведется работа по созданию инновационного научно-технологического центра "Юнити Парка". Одно из его направлений – разработка технологий в области энергетической безопасности. На базе центра будет работать научно-проектная команда "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", стратегическая цель которой технологическое лидерство в обеспечении геологоразведки и добычи нефти и газа.

Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" в 2023 году был создан образовательный производственный кластер на базе Когалымского политехнического колледжа.

В сентябре текущего года в Югре будет открыт центр опережающей профессиональной подготовки в нефтегазовой отрасли и международный центр компетенций по техническому образованию под эгидой ЮНЕСКО с флагманом Санкт-Петербургского горного университета имени императрицы Екатерины II, совместно с консорциумом российских университетов "Недра", в который входят ПНИПУ, Сургутский и Югорский государственные университеты. Они реализуют проекты по подготовке инженеров для нефтегазовой отрасли страны.

"Таким образом, открытие филиала Пермского политеха позволит совершенно по-другому на современном уровне реализовать модель непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов: школа, колледж, вуз, отраслевая наука, предприятия для нефтегазодобывающей отрасли по направлениям "геология", "разработка нефтяных и газовых месторождений", "бурение", - отметила Наталья Комарова.