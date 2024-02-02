Губернатор Андрей Травников утвердил план проведения Года семьи в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел расширенное заседание организационного комитета по проведения Года семьи в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба Правительства, глава региона обозначил ключевые направления реализации плана основных мероприятий по проведению в 2024 году Года семьи на территории области.

«Поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей является важнейшим государственным приоритетом уже много лет, особенно в последние годы. Все политические заявления Президента Владимира Путина о демографии и поддержке семей, семейных ценностей подкреплены конкретными управленческими, часто даже хозяйственными решениями. Мы помним череду решений нашего главы государства, которые сформировали беспрецедентный набор мер социальной поддержки семей с детьми. Подписанием Указа о мерах социальной поддержки многодетных семей 23 января 2024 года глава государства дал нам ещё один сигнал, говорящий о том, что этот год не должен ограничиваться только праздничными мероприятиями. И я попрошу к проведению Года семьи в Новосибирской области, во всех муниципалитетах нашего региона, подходить именно с таким настроем. Мною в начале этой недели утверждён региональный план проведения Года семьи в Новосибирской области. Он включает большой блок рабочих мероприятий, в котором необходимо сделать акцент на том, что нового мы хотели бы реализовать, и какие непростые вопросы решить в течение Года семьи. После проведения Года семьи у нас должно остаться хорошее наследие в виде решений, результатов, новых подходов, которые мы могли бы сохранить, а в последующие годы приумножать и дополнять. Подписанный план – это не закрытый документ. В течение 2024 года приветствуются новые инициативы, предложения, акценты, как с регионального, так и с муниципального уровня», - отметил губернатор.

Доклады о проведении Года семьи участникам заседания представили министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, заместитель министра здравоохранения области Татьяна Анохина, министр образования региона Мария Жафярова, глава Маслянинского района Павел Прилепа.

На сегодняшний день в регионе реализуется 21 региональная мера поддержки, их получают более 120 тысяч семей. Ведется работа над улучшением условий оказания мер поддержки, в том числе переводом в электронный вид и проактивный формат. В 2023 году из 132 тысяч выплат многодетным семьям, 60% были осуществлены в беззаявительном порядке. В текущем году эта доля должна достичь 80%.

На основании предложений министерств Новосибирской области, представителей заинтересованных ведомств, общественных объединений сформирован План основных мероприятий по проведению в 2024 году Года семьи на территории региона, который утвержден распоряжением Правительства региона. Документ включает более 80 региональных событий и мероприятий по различным направлениям, среди которых охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми; укрепление ответственного родительства; семейных ценностей у детей и молодежи.