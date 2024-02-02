МТС открещивается от своего бывшего топ-менеджера Игоря Мишина в суде

Бывший уральский медиа-менеджер Игорь Мишин оказался и бывшим топом МТС. Представитель компании заявил в суде, что Мишин был уволен с поста главы "МТС Медиа" незадолго до того, как засветился на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.

Сегодня в Москве начался суд, ответчиком по которому выступает МТС. Представители компании в суде предоставили материалы, по которым выходит, что Мишина уволили с поста вице-президента МТС в марте 2023 года, а потом и с поста главы "МТС Медиа", передает РИА Новости.

Сама Ивлеева долгое время была лицом МТС и снималась в рекламе мобильного оператора.