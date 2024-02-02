Уроки труда в школах будут унисексуальными - Минпросвещения

Уроки труда, которые вернутся в российские школы с 1 сентября этого года, не будут разделяться на программы для девочек и мальчиков. Программу обучения будут определять школы и родители в индивидуальном порядке, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

По ее словам, если мальчик захочет учиться готовке, у него будет такая возможность. Васильева считает, что в разделении мальчиков и девочек по направлениям "готовка", "шитье" и столярное дело не было плохой практикой, но у современных детей будет возможность изучать то, что они захотят/посчитают актуальным родители.