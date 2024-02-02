"Урал" отдал форварда Юшина своему сопернику по Кубку России

Нападающий Александр Юшин покидает ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

В "Урале" Юшин провел два года и сыграл 62 матча, в которых забил 8 мячей. За время, проведенное в Екатеринбурге, футболист вызывался в сборную России.

В уральском клубе пожелали своему бывшему игроку успешного продолжения карьеры. Известно, что форвард перешел в московский ФК "Родина".

Примечательно, что именно с "Родиной" уральцам предстоит встретиться в плей-офф Кубка России. Игра состоится в марте в Москве. Вероятно, Юшин сможет выйти на поле против своей бывшей команды.