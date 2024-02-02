02 Февраля 2024
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Общество Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Мама в 9-ый раз! - Врачи Щёлковского перинатального центра приняли роды у 36-летней женщины

В результате естественных родов в роддоме города Щёлково на свет появился здоровый мальчик весом 3790 г и ростом 55 см. Это уже шестой сын в семье, а всего родители теперь будут воспитывать девять детей, сообщили Накануне.RU в информационном центре городского округа Щёлково.

Сейчас мамочка и ее новорожденный малыш чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. Отметим, что только за прошлый год в перинатальном центре Щёлково прошло 6 тысяч 25 родов. На свет появились 6 тысяч 115 малышей: 3 тысячи 170 мальчиков и 2 тысячи 945 девочек.

младенец, новорожденный, демография, малыш, роддом(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

А совсем недавно в центре профессиональные врачи приняли "юбилейного" 35-тысячного новорожденного. Это была девочка 50 см и весом 3000 грамм, которой врачи помогли появиться на свет, используя операцию кесарево сечение.

«Щёлковский перинатальный центр — наше уникальное учреждение. Профессионализм щёлковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щёлково специалисты решают самые сложные задачи. Нашим врачам доверяют женщины со всего Подмосковья, Москвы, соседних регионов и даже из-за рубежа», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

щелково, перинатальный центр(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Всего за первый месяц этого года в Щёлковском перинатальном центре на свет появились 551 ребёнок – 270 мальчиков и 281 девочка.

Теги: перинатальный центр города щёлково, андрей булгаков, роды, врачи, новорожденный


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