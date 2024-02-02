Законопроект о призывном возрасте для новых граждан предложат отозвать из Госдумы

Авторам законопроекта о повышении призыва до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством будет предложено отозвать инициативу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать", - сказал Володин РИА Новости.

Ранее депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай ("Единая Россия") и Михаил Шеремет ("Единая Россия") внесли в ГД законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас многие мигранты специально ждут достижения предельного призывного возраста и только после этого получают российский паспорт.