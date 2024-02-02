Россияне рассказали, что должен сделать новый президент сразу после избрания

Россияне рассказали, какими, на их взгляд, должны быть первоначальные шаги нового президента страны после избрания. Выборы пройдут 15-17 марта 2024 года.

Самым популярным ответом о первых шагах президента стало завершение СВО и установление мира на тех или иных условиях – за этот вариант высказались 26,4%, говорится в исследовании социологической группы Russian Field.

Со значительным отставанием на втором месте запрос на обеспечение роста доходов и уровня жизни граждан (9,9%). За смену власти и чиновников выступают еще 8,2%.

34,9% респондентов затруднили с ответом на вопрос. Всего было опрошено 1600 респондентов.

51,1% респондентов сказали, что среди всех кандидатов их интересы лучше всего представляет Владимир Путин. На втором месте находится Борис Надеждин (2,3%). Коммунист Николай Харитонов не дотянул даже до 1% (у него 0,7% голосов). 30,4% при этом затруднились ответить на вопрос, а каждый десятый заявил, что его интересы никто не представляет.

Совсем иная картина с партиями. Самый распространенный вариант (25,8%) – люди просто затрудняются сказать, какая партия лучше всего представляет их интересы. Только 23,4% назвали "Единую Россию". 22,4% говорят, что ни одна партия не представляет их интересы.