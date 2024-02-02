Эстония выдворяет предстоятеля ЭПЦ

Собор Эстонской Православной Церкви (ЭПЦ) Московского Патриархата осудил решение местного режима выдворить из страны своего предстоятеля митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения.

Ранее стало известно, что власти не продлили ему вид на жительство по причине его "пророссийской позиции".

Собор отмечает, что это "необоснованные претензии, что он представляет угрозу безопасности Эстонии". Предстоятель всегда ответственно относился к своим словам, что и предотвратило разделение его многочисленной паствы. Собор просит продлить вид на жительство.

Синод ЭПЦ назвал выдворение своего предстоятеля "недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим конституционные права на свободу совести и объединения". Митрополит Евгений подал жалобу, на которую обещали ответить до 6 февраля, когда у него истекает вид на жительство.

Можно отметить, что с 1990-х в Эстонии действует раскольническая церковь, подчиняющаяся Фанару, который затеял в Эстонии раскол по типу украинского на 20 лет раньше.