02 Февраля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

35 модернизированных почтовых отделения уже работают в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников и генеральный директор Почты России Михаил Волков запустили работу 30 сельских почтовых отделений, модернизированных по поручению Президента России. Ещё 5 были обновлены по региональной программе, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Торжественная церемония прошла в Правительстве Новосибирской области в дистанционном формате. Андрей Травников и Михаил Волков провели рабочую встречу, а также поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и акционерным обществом «Почта России».

(2024)|Фото: nso.ru

Модернизация почтовых отделений повысила качество услуг почти для 70 тысяч жителей региона, проживающих в сельской местности. В 2024 году за счёт средств регионального и федерального бюджетов на территории области будет отремонтировано ещё 32 почтовых отделения.

травников(2024)|Фото: nso.ru

В ходе встречи стороны обсудили основные направления взаимодействия Почты России и руководства региона по развитию почтовой сети в Новосибирской области.

травников, михаил волков(2024)|Фото: nso.ru

«Наше сотрудничество предполагает сохранение, обновление и развитие сети отделений Почты России на территории области, – подчеркнул Андрей Травников. – Все мы следим за федеральной информационной повесткой и сигналами с мест. Конечно же, жители, особенно сельских территорий, болезненно воспринимают ситуацию, когда отделения прекращают свою работу. В прошлом году была озвучена государственная позиция, состоящая в том, что Почта России выполняет не только коммерческую работу, но и очень важные социальные функции. Были приняты федеральные решения, которые помогли перевернуть ситуацию, в том числе в Новосибирской области – мы восстанавливаем работу или режим работы многих отделений. Начиная с 2022 года Новосибирская область совместно с Почтой России, дополнительно к федеральной, реализует региональную программу по ремонту помещений, продолжает передачу помещений почтовых отделений в собственность Почты России для того, чтобы снизить арендную нагрузку. На этой неделе депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали решение о льготах по налогам на имущество и транспортному налогу на территории региона для почтовых отделений, чтобы также финансово поддержать эту важную социальную деятельность», – пояснил Андрей Травников.

Теги: почтовое отделение, андрей травников, почта россиия, сельская местность, модернизация


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