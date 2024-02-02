ЦИК огласит результаты проверки подписей Малинковича и Надеждина 7 февраля

Предварительные результаты проверок подписей в поддержку кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина могут быть представлены в понедельник, 5 февраля, сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. Председатель комиссии Элла Памфилова сообщила, что к 7 февраля ЦИК может завершить полную проверку кандидатов. По закону у ЦИК есть на проверку десять дней, то есть срок до 10 февраля.

Сейчас ЦИК занята проверкой подписей и документов только этих двух кандидатов – остальные или сняли свои кандидатуры, или не предоставили необходимое число подписей.

Малинкович (выдвинут партией "Коммунисты России") и Надеждин (выдвинут партией "Гражданская инициатива") представили в ЦИК по 105 тыс. подписей.