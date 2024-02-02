Журналист Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его переговоров с Западом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того его тайных переговоров с Западом. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет ТАСС.

По его словам, ряд американцев полагают, что главком тайно обсуждает с западными представителями перспективы прекращения огня и завершения конфликта.

Херш добавил, что, вероятно, Залужный вел секретные переговоры с американскими и западными чиновниками с прошлой осени напрямую или через помощников.

Ранее Зеленский на одном из совещаний предложил Залужному добровольно уйти с поста командующего, предположив, что новая фигура на этой должности придаст импульс развитию ситуации на фронте и поможет выйти из сложившегося тупика.

Залужный же считает, что и его преемник на этом посту столкнется с теми же самыми проблемами и ему тоже потребуется проведение новой мобилизации, поставки больших объемов оружия и техники.