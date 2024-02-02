В Екатеринбурге могут появиться "Дятловские чтения"

В Екатеринбурге на конференции, посвященной гибели группы Игоря Дятлова, выступил поисковик Сергей Согрин, участвовавший в 1959 г. в поисках пропавших туристов. Он предложил создать "Дятловские чтения" и сменить направление проведения конференции.

По словам Согрина, ранее на конференции все время обсуждали версии смерти тургруппы и ошибки ее руководителя. Пришло время отказаться от такого подхода, сделав акцент на других аспектах, считает Согрин.

Согрин также сделал экскурс в историю туризма в царской и советской России. Он сообщил, что после Великой Отечественной войны власти СССР начали развивать туризм, потому что во время войны многие солдаты гибли из-за того, что не умели себя вести в экстремальных условиях. В частности, в горах Кавказа.

В конце выступления Согрина исполнены две песни из тех, которые исполняли в различных турпоходах советские туристы.