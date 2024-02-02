На ДЭГ подали заявки 740 тысяч российских избирателей

Ко 2 февраля около 740 тыс. российских избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, еще 160 тыс. человек подали заявки на голосование по месту нахождения в системе "Мобильный избиратель".

Прием заявок будет продолжаться до 11 марта, сами выборы пройдут 15-17 марта.

На выборах президента России ДЭГ будет применяться в 29 регионах, включая Москву (москвичам заранее подавать заявление на ДЭГ не надо).