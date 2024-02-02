В Подмосковье учителям компенсируют аренду жилья

Учителя Подмосковья могут подать заявку на компенсацию аренды жилья. Об этом сообщается на региональном портале госуслуг, где и принимаются заявки.

Для компенсации, однако, учитель должен работать минимум на 1,5 ставки - это 27 часов учебной нагрузки в неделю (в младших классах - 25 часов). Почему мера поддержки не касается учителей, работающих на ставку, неизвестно. Также учитель и члены его семьи не должны иметь иных жилых помещений на территории Московской области. При невозможности подачи заявления в электронной форме можно обратиться с пакетом документов в МФЦ.

На компенсацию расходов на аренду жилья педагогам в Подмосковье в 2024 году предусмотрено около 2 млрд рублей. Мера призвана привлечь в регион молодых специалистов и свидетельствует о нехватке учителей.

Многие эксперты заявляют о массовом исходе учителей из школ и уходе в частную практику и репетиторство. Прошедший год педагога и наставника в этом отношении ничего не изменил. По оценкам ОНФ, в России не хватает 300 тыс. учителей. Ульяновский омбудсмен Екатерина Сморода сказала президенту РФ Владимиру Путину о нехватке 250 тыс. учителей.