Рогозин подготовит законопроект о новой уголовной статье "Дезинформирование органов власти"

Экс-глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин намерен подготовить законопроект о введении в Уголовный кодекс статьи о дезинформировании органов власти и военного командования.

Идею Рогозин подсмотрел у одного из военкоров. "Кстати, хорошая подсказка. Подготовлю такой актуальный законопроект - поправку в УК РФ", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Военкоры же предлагают предусмотреть к "преступлению" и отягчающие обстоятельства: в целях личной выгоды, с использованием служебного положения, в целях избежания ответственности за ранее преступные действия (бездействия).