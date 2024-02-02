СМИ: "Русал" просит привлечь Абрамовича к суду с Потаниным

Производитель алюминия "Русал", который подал в Высокий суд Лондона иск к президенту "Норникеля" Владимиру Потанину о взыскании убытков, попросил привлечь к судебному спору в качестве третьего лица бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает "Коммерсантъ".

Это необходимо для рассмотрения исковых требований, пояснили в "Русале".

По мнению юристов, истец рассчитывает на поддержку своих требований господином Абрамовичем.

Пока судебное разбирательство затягивается из-за необходимости получения санкционных разрешений. Напомним, и Потанин, и Абрамович находятся под британскими санкциями.

Напомним, в октябре 2022 года "Русал" подал иск в Высокий суд в Лондоне против главы "Норильского никеля" Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. В заявлении компании говорилось, что под управлением Потанина "Норникель" "утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы". Это, по заявлению "Русала", привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки.

Компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных, по мнению "Русала", деятельностью Потанина.