Верховный суд отметил необоснованное завышение комиссии при банковских переводах

Установление банком комиссии за перевод денег на счета физлиц, существенно увеличенной по сравнению с комиссией, применяемой к переводам юрлицам, имеет очевидные признаки заведомо недобросовестного осуществления кредитной организацией гражданских прав. Это отмечает Верховный суд РФ по рассмотрении дела о банкротстве ЗАО "Вашъ финансовый попечитель".

Конкурсный управляющий обратился с заявлением к АО "Альфа-Банк" о признании недействительным комиссии на сумму свыше 1 млн рублей, начисленной банком за перевод около 14 млн рублей в пользу кредитора. Однако суды постановили, что истец, подписав договор о расчетно-кассовом обслуживании в "Альфа-банк", согласился с действующими тарифами и комиссиями.

В жалобе в Верховный суд истец отметил, что начисленная банком комиссия за перевод денежных средств кредитору третьей очереди — физлицу в 100 тыс. раз превышает комиссию за аналогичный перевод в пользу юрлица. И банку было заведомо известно, что должник является банкротом, у которого к тому же не было возможости подключить иной, более выгодный для себя тариф.

Верховный суд постановил, что банк должен был обосновать завышение комиссии и сослаться на тарифный план, не предусматривающий такого различия между комиссиями. Но банк этого не сделал. А многотысячное увеличение комиссии "имеет очевидные признаки заведомо недобросовестного осуществления кредитной организацией гражданских прав". А добровольное подписание договора с банком не имеет значения, так как сами условия являются явно обременительными.

Дело направлено на пересмотр в Арбитражный суд Москвы, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.