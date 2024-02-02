В Екатеринбурге появится общественная организация памяти группы Дятлова

В Екатеринбурге началась конференция, посвященная 65-летию гибели тургруппы Игоря Дятлова. На нее приехали поисковики Сергей Согрин и Владислав Карелин, участвовавшие в 1959 г. в поисках пропавших. На конференции озвучена информация о появлении новой общественной организации памяти туристов.

Глава первичной профсоюзной организации УрФУ Людмила Кузина сообщила, что гибель группы привлекает исследователей из разных стран. Она поблагодарила собравшихся за интерес к мероприятию.

"Память о тургруппе будет жить всегда", - сказала Кузина.

Сокурсник погибших Петр Бартоломей сообщил, что его выступление "для него неприятное". Он напомнил детали возникновения в конце 1990-ых - начале 2000-ых "Фонда памяти группы Дятлова". Например, о том, что в 2012 г. начали выясняться детали появления организации - учредителем оказался не университет, как планировалось ранее, а скаутская организация "Восход" и Юрий Кунцевич. Эту деталь так и не исправили.

По словам Бартоломея, он был в числе тех, кто в декабре 2023 г. получил утвержденный вузом устав общественной организации памяти группы Дятлова УрФУ. Параллельно существует организация со схожим названием, которой руководит Алексей Коськин. Ее представителей Бартоломей назвал самозванцами, которые, например, присваивают себе материалы по теме.