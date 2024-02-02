На Таймыре мужчина на снегоходе влетел в окно больницы

В таймырском поселке Носок 22-летний местный житель ночью влетел в окно больницы на снегоходе. Окно располагалось на первом этаже, а водитель снегохода не тормозил, снегоход на полной скорости разбил стекло и пролетел несколько метров по коридору, пока не остановился об стену. Мужчина погиб на месте. Больше никто не пострадал: в поздний час в коридоре больницы никого не было.

По данным Baza, водитель снегохода был пьян. А его родственники рассказали, что ранее он пытался покончить с собой.

Сообщается, что повреждены трубы отопления в здании, весь этаж залило горячей водой.