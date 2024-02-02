02 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО

В Госдуме предложили поднять возраст призыва до 50 для получивших паспорт РФ

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас многие мигранты специально ждут достижения предельного призывного возраста и только после этого получают российский паспорт.

Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай ("Единая Россия") и Михаил Шеремет ("Единая Россия"). Они ссылаются на статистику МВД, согласно которой, за январь—октябрь 2023 года гражданство РФ получило более 318 тысяч иностранцев.

В начале января президент Владимир Путин подписал указ, наделяющий гражданством мигрантов, которые заключают контракт с Министерством обороны. Речь в документе идет о мигрантах, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, в период СВО. Также за гражданством могут обратиться и мигранты, которые проходили службу в период СВО и были с нее уволены. Действие распространяется и на членов их семей.

В начале августа прошлого года Владимир Путин утвердил новые рамки призывного возраста. С 1 января 2024 года призывать в армию РФ начали мужчин в возрасте 18-30 лет. В Кремле поясняли, что увеличение призывного возраста до 12 лет произошло по рекомендации экспертов Минобороны России.

Теги: госдума, возраст призыва, гражданство рф


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