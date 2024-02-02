В Тюменской области мужчина выстрелил из ружья в пенсионера во время охоты на бобров

В Тюменской области мужчина прострелил из ружья пенсионеру живот во время охоты на бобров, сообщает SHOT.

По данным канала, 47-летний нефтяник из Тюмени в деревне Решетниково взял карабин "Сайга-223" для промысловой и любительской охоты и поехал охотиться на бобров. Однако вместо бобра выстрелил в 63-летнего пенсионера.

Пострадавшего местного жителя госпитализировали с ранением брюшной полости, а охотника задержали. Известно, что оружие на него зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".